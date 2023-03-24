بسبب الاحتجاجات.. تقليص الرحلات عبر مطارات فرنسا

طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية، من الشركات الجوية إلغاء 33% من رحلاتها الأحد و20% من رحلاتها الإثنين في مطار باريس أورلي، بسبب إضراب المراقبين الجويين احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد.

وستشمل تدابير الإلغاء الاحترازي كذلك 20% من الرحلات الأحد في مطار ليون سانت إكزوبيري ومطار مارسيليا بروفانس، كما طلب من الشركات ألغاء 20% من رحلاتها الإثنين من هذا المطار الأخير.

وسعيا لخفض حجم الرحلات ليتناسب مع عدد المراقبين الجويين العاملين ولتفادي حصول بلبلة أكبر، سبق أن طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات إلغاء 30% من رحلاتها الجمعة و15% من رحلاتها السبت في مطار أورلي.