مخاوف من انفكاك بريطانيا عن العالم وانطوائها نحو الداخل
قال رئيس الوزراء الإيرلندي، تاويستيتش ليو فارادكار، إنه يشعر بالقلق لرؤية المملكة المتحدة وهي تنفك عن العالم، على حد تعبيره.
واتهم بريطانيا بالانطواء إلى الداخل من خلال خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتقليص المساعدات الدولية، والآن تفكر في التخلي عن معاهدة حقوق الإنسان.
وأضاف فارادكار قبل لقائه الثنائي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في مدينة غرناطة الإسبانية، أنه بالكاد يستطيع التعرف على بريطانيا.
وردًا على سؤال حول ما إن كان يشعر بالقلق من التهديدات التي أطلقتها المملكة المتحدة بانسحابها من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، قال فارادكار إنه بصدق يشعر بالقلق.
وكانت وزيرة الداخلية في الحكومة البريطانية، سويلا برافرمان، قد تساءلت إن كان الميثاق يفي بالغرض.
ويقول فارادكار، إن بريطانيا والمملكة المتحدة، التي يحبها ويعجب بها، هي بلد "الماغنا كارتا"، وهي البلد الذي أوجد الديمقراطية البرلمانية، والذي ساعد في صياغة الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
ويضيف أنه لأمر يثير في نفسه الضيق لرؤية المملكة المتحدة وهي تنفك عن العالم، سواء في تقليصها لموازنتها في المساعدات الدولية أو خروجها من الاتحاد الأوروبي، والآن يجري الحديث عن انسحاب من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن هذه ليست بريطانيا التي يعرفها.
وقال فارادكار، إنه سيفاتح سوناك مباشرة بموضوع ميثاق حقوق الإنسان، وسيخبره بأن خططه للمضي في سن تشريع يمنح العفو لأشخاص متهمين بجرائم القتل خلال الاضطرابات في إيرلندا الشمالية يعد خرقًا للميثاق الذي يدعم العدالة للجميع.