مخاوف من انفكاك بريطانيا عن العالم وانطوائها نحو الداخل

قال رئيس الوزراء الإيرلندي، تاويستيتش ليو فارادكار، إنه يشعر بالقلق لرؤية المملكة المتحدة وهي تنفك عن العالم، على حد تعبيره.

واتهم بريطانيا بالانطواء إلى الداخل من خلال خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتقليص المساعدات الدولية، والآن تفكر في التخلي عن معاهدة حقوق الإنسان.

وأضاف فارادكار قبل لقائه الثنائي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في مدينة غرناطة الإسبانية، أنه بالكاد يستطيع التعرف على بريطانيا.

وردًا على سؤال حول ما إن كان يشعر بالقلق من التهديدات التي أطلقتها المملكة المتحدة بانسحابها من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، قال فارادكار إنه بصدق يشعر بالقلق.