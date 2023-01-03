قمة أوروبية أوكرانية في كييف فبراير المقبل
أعلن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بيان يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سيعقدان قمة في كييف في 3 شباط/فبراير لمناقشة الدعم المالي والعسكري حسبما أعلن .
وذكر البيان، أن زيلينسكي ناقش تفاصيل هذا الاجتماع الرفيع المستوى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في أول مكالمة هاتفية يجريها هذا العام.
فرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا
وأضاف البيان: "ناقش الطرفان النتائج المتوقعة للقمة الأوكرانية الأوروبية المقبلة المقرر عقدها في 3 شباط/فبراير في كييف واتفقا على تكثيف العمل التحضيري".
وتحدث الزعيمان عن توريد أسلحة "مناسبة" وعن برنامج مساعدات مالية جديد بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا.
وفرض الاتحاد الأوروبي حزمات عدة من العقوبات غير المسبوقة على الاقتصاد الروسي منذ أن بدأت موسكو غزوها الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير.