قمة أوروبية أوكرانية في كييف فبراير المقبل

أعلن مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي في بيان يوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا سيعقدان قمة في كييف في 3 شباط/فبراير لمناقشة الدعم المالي والعسكري حسبما أعلن .

وذكر البيان، أن زيلينسكي ناقش تفاصيل هذا الاجتماع الرفيع المستوى مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في أول مكالمة هاتفية يجريها هذا العام.