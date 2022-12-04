جندي إيراني يهاجم طاقمًا طبيًا ويقتل شخصين في شمال غرب البلاد

أفادت وكالات أنباء رسمية إيرانية، مساء السبت، أن جنديًا من قوات الجيش هاجم الطاقم الطبي في مستشفى بمدينة تبريز مركز محافظة اذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب البلاد.

وقالت وكالة أنباء "انتخاب" الإيرانية، إن "أحد الجنود العسكريين من قوات الجيش العاملين في مستشفى الإمام علي العسكري في مدينة تبريز شمال غرب إيران هاجم الطاقم الطبي بسكين وقتل شخصان".

فيما نقل موقع صحيفة "همشهري" الحكومية إن "قوات الشرطة في تبريز تمكنت من اعتقال الجاني أثناء محاولته الفرار من مستشفى علي العسكري بعد قيامه بهذه الجريمة".

ولم تعلن السلطات الرسمية الإيرانية عن دوافع ما أقدمت عليه الجندي من قوات الجيش الإيراني.

وأعلنت دائرة العلاقات العامة في مستشفى الإمام علي، إن القضية قيد التحقيق، مشيرة إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن الجندي يعاني من اضطرابات نفسية".