الإسرائيليون يعتزمون التظاهر في محيط مطار بن غوريون الإثنين‎

رفض قادة الحركة الاحتجاجية في إسرائيل ضد خطة التعديلات القضائية، عرض الشرطة الإسرائيلية وأصرّوا على التظاهر قبالة صالة الانتظار "تيرمينال 3"، في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، كما رفض المحتجون تحديد عدد المشاركين في المظاهرات المرتقبة، يوم الإثنين.

ورجحت الشرطة الإسرائيلية أن يشهد مطار بن غوريون تشويشات واضطرابات في حركة الطيران، بسبب الاحتجاجات المرتقبة، يوم الإثنين، ضد خطة التعديلات القضائية التي تصر الحكومة الإسرائيلية على إقرارها.

وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، مساء الأحد خلال اجتماع لتقييم الأوضاع، إن "الشرطة ستعمل على الحد من الاضطرابات المتوقعة".