الإسرائيليون يعتزمون التظاهر في محيط مطار بن غوريون الإثنين
رفض قادة الحركة الاحتجاجية في إسرائيل ضد خطة التعديلات القضائية، عرض الشرطة الإسرائيلية وأصرّوا على التظاهر قبالة صالة الانتظار "تيرمينال 3"، في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، كما رفض المحتجون تحديد عدد المشاركين في المظاهرات المرتقبة، يوم الإثنين.
ورجحت الشرطة الإسرائيلية أن يشهد مطار بن غوريون تشويشات واضطرابات في حركة الطيران، بسبب الاحتجاجات المرتقبة، يوم الإثنين، ضد خطة التعديلات القضائية التي تصر الحكومة الإسرائيلية على إقرارها.
وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، مساء الأحد خلال اجتماع لتقييم الأوضاع، إن "الشرطة ستعمل على الحد من الاضطرابات المتوقعة".
وأوضح: "لدينا 500 رحلة جوية على متنها 75 ألف مسافر يرغبون في دخول البلاد ومغادرتها، لذلك نحن ملزمون ببذل كل ما في وسعنا للسماح للناس بالوصول إلى وجهاتهم"، وأضاف شبتاي: "من الواضح أنه ستكون هناك اضطرابات، لكن يمكن الحد منها".
وكانت قيادات الحركة الإحتجاجية والمعارضة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق عن تنظيم مظاهرات احتجاجية ضد خطة الحكومة للتعدليات القضائية، يوم الإثنين، في محيط مطار بن غوريون، ويعتزم مئات المحتجين عرقلة حركة الدخول إلى مطار بن غوريون، وشلّ حركة السير من وإلى المطار، في إطار الاحتجاجات.
من جانبها، حذّرت سلطة المطارات الإسرائيلية، في وقت سابق، شركات الطيران الأجنبية من تأخر إقلاع الرحلات الجوية من مطار بن غوريون، يوم الإثنين، بسبب المظاهرة المرتقبة.
واعتبر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أن شلّ عمل المطار سيكون انتهاكًا للأمن الإسرائيلي.
كما حذر وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، من الاضطرابات المتوقعة في مطار بن غوريون، وقال إن "إغلاق البوابة الرئيسية للدخول والخروج من البلاد، خطوة من المتوقع أن تلحق ضرراً خطيراً بحرية حركة الجمهور الإسرائيلي والسائحين الذين يرغبون في دخول أو مغادرة البلاد".