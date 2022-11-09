قناة عبرية: إسرائيل ستوقع اتفاقا مع قطر لفتح مكتب دبلوماسي "مؤقت" في الدوحة

كشفت قناة عبرية اليوم الأربعاء، أن كلا من إسرائيل وقطر توصلتا إلى اتفاق لفتح مكتب دبلوماسي إسرائيلي مؤقت خلال مباريات كأس العالم 2022.

وقالت قناة "i24news"، إنه "تم الاتفاق على فتح المكتب الدبلوماسي الإسرائيلي في قطر، وسيتم التوقيع عليه رسميا خلال الأيام المقبلة".

وأضافت "بموجب الاتفاق المرتقب، سيتواجد مسؤولون من وزارة الخارجية الإسرائيلية فعليا في قطر لتقديم خدمات قنصلية للإسرائيليين الذين سيزورون الدولة الخليجية لحضور مباريات كأس العالم".

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على التقارير بالقول، إنه "على مدى الأشهر القليلة الماضية ، درسنا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخيارات لتلبية احتياجات الإسرائيليين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم، لكن لم نتوصل إلى اتفاق لهذه اللحظة".

والإثنين الماضي، ذكرت تقارير إسرائيلية، أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين سيسافرون بعد أسابيع قليلة لقطر، لمشاهدة كأس العالم، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الطرفين.

وقالت ذات القناة، إنه "من المتوقع أن يسافر ما يقرب من 30 ألف إسرائيلي إلى قطر لمشاهدة المباريات في كأس العالم المقبلة، والتي ستقام في الفترة من 20 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر".

وأوضحت القناة أن "نحو 20 ألف إسرائيلي اشتروا التذاكر لمشاهدة المباريات، ومن المتوقع بيع عشرة آلاف تذكرة أخرى في اللحظة الأخيرة مع انطلاق المبارايات، في غضون أسبوعين".

وأشارت القناة، إلى أن الخارجية الإسرائيلية لم تنشر تحذيرا للإسرائيليين بشأن السفر إلى قطر حتى الآن.

ومن المتوقع أن تستقبل قطر خلال المونديال نحو 1.2 مليون زائر، حيث تستعد لاستضافة أكبر حدث في تاريخها.