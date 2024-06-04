واشنطن تعتزم إصدار قرار لتقليل أعداد اللاجئين عبر المكسيك

وأضافت، أن الإدارة الأمريكية تدرس هذه الخطوة، بعد فشل التشريع الحدودي الذي وافق عليه الحزبان هذا العام، والذي كان من شأنه أن يسنّ شيئًا مشابهًا لمنع الوصول إلى اللجوء في الأوقات التي تتعرض فيها السلطات الأمريكية للضغط.

وقال أشخاص مطلعون على الخطط، إنهم يتوقعون تحديد الحد الأقصى بمتوسط يومي يبلغ 2500 شخص غير قانوني، بينما أكد أحد المسؤولين، أن معالجة طلبات اللجوء ستستأنف عندما ينخفض العدد إلى أقل من 1500 شخص.

وبلغ متوسط حالات العبور غير القانوني على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أكثر من 3500 شخص في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لأحدث البيانات الحكومية، لذلك قد يكون لأمر بايدن آثار فورية.

ونفذ بايدن إجراءات لتقييد طلبات اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ولكن لا يزال يتم إطلاق سراح الكثير منهم إلى الولايات المتحدة؛ لأن سلطات الحدود تفتقر إلى القدرة على احتجازهم أو فحصهم أو ترحيلهم.