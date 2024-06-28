ماسك: "الميمات" تنتصر على بايدن وترامب في المناظرة (فيديو وصور)

و"الميمات" أو "الميمز" هي على شكل صورة، رابط تشعبي، فيديو، أو هاشتاغ، تنتشر بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق بطرق ساخرة على شخص أو حدث ما.

وأصبحت "الميمات"، التي تستخدم غالبًا كشكل من أشكال التعليق أو السخرية عبر الإنترنت، أداة قوية للتعبير عن الآراء والمشاركة في المناقشات حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك السياسة.

ولم تحدد تغريدة رجل الأعمال نوع النقاش أو الميمات التي كان يشير إليها، إلا أنها انتشرت بشكل كبير بعد المناظرة التي جرت بين بايدن وترامب.

ومع ذلك، فمن الواضح أن ماسك كان يعترف بقوة "الميمات" وتأثيرها في تشكيل الخطاب عبر الإنترنت، خاصة في سياق الأحداث السياسية المهمة، مثل: المناظرات الرئاسية، ويؤكد اعتراف ماسك بـ "انتصار الميمات" على الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الرقمية في المجتمع المعاصر.

وتاليًا بعض "الميمات" التي نشرها نشطاء عبر منصة "إكس" تعليقًا على المناظرة: