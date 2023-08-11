صحيفة: اتفاقية الهجرة الجديدة بين أنقرة ولندن ستمسح بتسليم المطلوبين لتركيا
كشفت صحيفة "أكشام" التركية أن اتفاقية الهجرة الجديدة الموقعة بين تركيا والمملكة المتحدة ستسمح بتسليم المطلوبين من جماعة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني، لتركيا.
وذكرت الصحيفة أن تركيا نقلت اتفاقية التعاون المبرمة مع العديد من الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى بُعد جديد، يتيح لها توجيه "ضربة لعناصر المنظمات "الإرهابية".
وأوضحت أن الاتفاقية الجديدة اشتملت على تعاون وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأوضحت أن القوات الأمنية في البلدين ستتعاون لمواجهة الأشخاص الذين يحاولون تشويه صورة تركيا بهدف تبرير طلبات لجوئهم، خاصة أولئك الذين لديهم "ارتباطات وثيقة بالتنظيمات الإرهابية مثل: جماعة فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، وما شابه".
ووفقًا للصحيفة التركية، فإن السلطات البريطانية ستتعامل مع قضية إعادة اللاجئين إلى تركيا بالقدر المطلوب من الأهمية.
وأضافت أن بريطانيا ستدعم مقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حولة خطة العمل المتعلقة بالهجرة والمهاجرين ضمن دائرة دول العشرين، حيث سيكون هذا الموضوع نقطة نقاش مهمة في منصة مجموعة السبع.
المصدر: صحيفة "أكشام" التركية