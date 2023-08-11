صحيفة: اتفاقية الهجرة الجديدة بين أنقرة ولندن ستمسح بتسليم المطلوبين لتركيا

كشفت صحيفة "أكشام" التركية أن اتفاقية الهجرة الجديدة الموقعة بين تركيا والمملكة المتحدة ستسمح بتسليم المطلوبين من جماعة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني، لتركيا.

وذكرت الصحيفة أن تركيا نقلت اتفاقية التعاون المبرمة مع العديد من الدول لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى بُعد جديد، يتيح لها توجيه "ضربة لعناصر المنظمات "الإرهابية".

وأوضحت أن الاتفاقية الجديدة اشتملت على تعاون وكالات إنفاذ القانون في كلا البلدين، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.