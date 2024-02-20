"واشنطن بوست" تنتقد الصمت الأمريكي إزاء "نووي إسرائيل"

حذر تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من أن التزام الصمت بشأن برنامج إسرائيل النووي قد يسهل عن غير قصد على دول أخرى، المضي قدما في بناء وتطوير برامجها النووية الخاصة بها، فضلا عن أنه يعيق مساعي السيطرة على الانتشار النووي في الشرق الأوسط وخارجه.

وأبرزت أن اعتراف مسؤولين إسرائيليين علنا بحيازة دولتهم أسلحة نووية خلال الحرب مع حركة حماس في غزة، يمثل خروجاً كبيراً وواضحا عن السرية السابقة المحيطة بترسانة إسرائيل النووية.

وجاء الاعتراف الإسرائيلي، رغم التزام المسؤولين الأمريكيين الصمت تجاه أسلحة إسرائيل النووية، وهو صمت يفرضه أمر تنفيذي سري طويل الأمد صدر خلال وقت سابق في واشنطن، لكن الصحيفة رأت بأن هذه الرقابة ضارة بالنظر إلى المخاطر المتزايدة للانتشار النووي والأسوأ من ذلك استخدام تلك الأسلحة.

وكان مركز متخصص بأبحاث الأمن القومي، وضع سيناريو حول حرب نووية غير سرية بين إسرائيل وإيران، حيث كشف هذا السيناريو عن تعقيدات وشكوك إضافية في المشهد الاستراتيجي، لم تكن سابقا.

ومن خلال محاكاة الحرب النووية بين إسرائيل وإيران، حاول الباحثون استكشاف أسئلة أو سيناريوهات مختلفة، من بينها حجم الضرر الذي قد تلحقه الضربات النووية الإسرائيلية بمواقع الأسلحة النووية والصواريخ والبنية التحتية في إيران.

وأثيرت تساؤلات حول قدرة الضربة الإسرائيلية على شل قدرات إيران النووية والصاروخية، أم أنها ستنجو من الهجمات لأنها مدفونة بعمق كبير تحت الأرض، فيما طُرحت تساؤلات عما إذا كانت اقتصادات المنطقة ستتعرض لضربة قاضية، أم لهزات فقط، إلا أن السؤال الأبرز هو حول انجرار واشنطن وموسكو وبكين إلى الصراع.

ورأت الصحيفة بأن جميع هذه التساؤلات بقيت بدون إجابة، إذ لم يشعر المشاركون في المناورة المفترضة بثقة كافية تؤهلهم لتقديم إجابات بشأن أي منها، مرجعين السبب في ذلك إلى السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة منذ نصف قرن تقريبا، والتي تحظر على المسؤولين الاعتراف علنا بترسانة إسرائيل النووية.

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر كان منطقيا في آواخر حقبة الستينيات والسبعينيات، حيث حرصت واشنطن وتل أبيب على التزام الصمت حول هذه القضية خوفا من قيام الاتحاد السوفيتي آنذاك بنقل التكنولوجيا النووية إلى مصر وسوريا، بغية الحفاظ على التوازن الإقليمي بين إسرائيل والعرب.

وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي وسقوط جدار برلين، عززت الولايات المتحدة سياستها المتمثلة في عدم الاعتراف بحيازة إسرائيل للأسلحة النووية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الضغوط التي مارستها إسرائيل عليها.