تقرير: "طوفان الأقصى" يطيل عمر حكومة نتنياهو

ووجد الاستطلاع أن مستويات تحميل المسؤولية هنا على قدر من التفاوت النسبي، ومثلًا يرى 75% ممن شاركوا أن الحكومة تتحمل مسؤولية "كبيرة جدًا"، ومنهم من اكتفى بأنها تتحمل مسؤولية "كبيرة فقط".

وفي الوقت ذاته، يرى 67% ممن شملهم الاستطلاع، بما في ذلك 65% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة للأحزاب اليمينة أو اليمينة المتطرفة التي شكلت الائتلاف، أن ما أسموه "إخفاق 2023"، أكبر بكثير من إخفاق حرب أكتوبر 1973.

وأعرب أكثر من نصف الإسرائيليين (56%) عن قناعتهم بأنه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ قرار بالاستقالة من منصبه عقب نهاية العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، بمن في ذلك أشخاص صوتوا لصالح الأحزاب الائتلافية.

وطبقًا لما أكده موقع "واللا"، فإن قرابة 28% من بين النسبة المشار إليها (56%) التي ترى ضرورة استقالة نتنياهو، صوتوا لأحزاب الائتلاف الحالي في آخر انتخابات.

وفي الوقت نفسه، أشار 52% ممن شملهم الاستطلاع إلى حتمية استقالة وزير الدفاع الحالي يوآف غالات، لكن عقب نهاية العمليات العسكرية ضد قطاع غزة أيضًا.

المعهد الذي باشر إجراء هذا المسح، صنَّف أيضًا المشاركين بناء على مدى عمق الوازع الديني لديهم، ووجد أن الثقة في الحكومة والقيادة السياسية تزداد كلما كان المشارك أكثر تدينًا.

وبينما وجد الاستطلاع أن 92% من الجمهور العلماني يُحمِّل القيادة السياسية المسؤولية الكاملة (لا يثقون)، تراجعت النسبة قليلًا إلى 83% بين الذين وصفوا أنفسهم بالمتدينين، وتراجعت أكثر نسبة عدم الثقة إلى 79% في الأوساط التقليدية (يتمسكون بشعائر ويهجرون أخرى)، وتراجعت أكثر بين المتشددين دينيًّا (الحريديم) لتستقر عند 67%، أي أن مستوى الثقة بالحكومة أعلى في الأوساط الحريدية.