تقرير: "طوفان الأقصى" يطيل عمر حكومة نتنياهو
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه معهد "ديالوغ" الإسرائيلي للبحوث والاستطلاعات، تراجعًا كبيرًا في شعبية الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على خلفية ما يعده الجمهور الإسرائيلي إخفاقًا أمنيًّا واستخباريًّا وعسكريًّا، وفشلًا مُني به المستوى السياسي، أدى إلى نجاح حماس في اقتحام مستوطنات غلاف غزة، ومن ثم العودة بعشرات الرهائن الإسرائيليين دون أن يحرك أحد ساكنًا.
وبحسب المعطيات التي نشرها موقع "واللا" الإخباري العبري، اليوم الخميس، لم يعد هناك أدنى شك في أن غالبية الجمهور الإسرائيلي، بمن في ذلك من صوتوا في آخر انتخابات لصالح الأحزاب الائتلافية الحالية على تنوعها، في أن تسلل عناصر حماس إنّما جاء نتيجة إخفاق كبير يُنسب للقيادة السياسة وللحكومة، مشيرًا إلى أن "المسؤولية التي أدت إلى انهيار المنظومة الدفاعية عن مستوطنات الجنوب تقع على عاتق القيادة السياسية وحكومة نتنياهو".
وبحسب الموقع، أجرى معهد "ديالوغ/ حوار" الذي يترأسه البروفيسور كاميل فوكس، من قسم الإحصاء بجامعة تل أبيب، دراسة استقصائية بناء على طلب قدمه مستشار إستراتيجي (لم يكشف هويته)، وقال إن هذه الدراسة التي تخللها استطلاع للرأي شملت عينة أكبر من المعتاد (يهود فقط) تبلغ 620 شخصًا.
وحاول معدو الاستطلاع التدقيق في مواقف الجمهور الإسرائيلي بشأن أداء القيادة السياسية منذ يوم السبت الماضي بعد "طوفان الأقصى"، ووجدوا أن أغلبية كاسحة تبلغ 84% على قناعة بأن عمليات التسلل إلى مستوطنات الجنوب تعد إخفاقًا ينسب للقيادة السياسية.
وتخطت قناعة الجمهور الإسرائيلي بشأن المسؤولية التي تتحملها الحكومة، النزعات والانتماءات السياسية، إذ وجد الفريق الذي أعد الاستطلاع أن من بين نسبة الـ 84% تلك، هناك نسبة تبلغ 79% كانوا قد منحوا أصواتهم لحزب من الأحزاب الائتلافية الحالية خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في نوفمبر 2022.
وبحسب النتائج التي نشرها موقع "واللا"، الخميس، أجمع كل من شملهم الاستطلاع، عدا نسبة قليلة تبلغ 6%، على أن الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية عن انهيار المنظومة الأمنية المخصصة لحماية مستوطنات غلاف غزة، أي أن 94% من الجمهور الإسرائيلي على قناعة بتلك الفرضية.
ووجد الاستطلاع أن مستويات تحميل المسؤولية هنا على قدر من التفاوت النسبي، ومثلًا يرى 75% ممن شاركوا أن الحكومة تتحمل مسؤولية "كبيرة جدًا"، ومنهم من اكتفى بأنها تتحمل مسؤولية "كبيرة فقط".
وفي الوقت ذاته، يرى 67% ممن شملهم الاستطلاع، بما في ذلك 65% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة للأحزاب اليمينة أو اليمينة المتطرفة التي شكلت الائتلاف، أن ما أسموه "إخفاق 2023"، أكبر بكثير من إخفاق حرب أكتوبر 1973.
وأعرب أكثر من نصف الإسرائيليين (56%) عن قناعتهم بأنه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ قرار بالاستقالة من منصبه عقب نهاية العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، بمن في ذلك أشخاص صوتوا لصالح الأحزاب الائتلافية.
وطبقًا لما أكده موقع "واللا"، فإن قرابة 28% من بين النسبة المشار إليها (56%) التي ترى ضرورة استقالة نتنياهو، صوتوا لأحزاب الائتلاف الحالي في آخر انتخابات.
وفي الوقت نفسه، أشار 52% ممن شملهم الاستطلاع إلى حتمية استقالة وزير الدفاع الحالي يوآف غالات، لكن عقب نهاية العمليات العسكرية ضد قطاع غزة أيضًا.
المعهد الذي باشر إجراء هذا المسح، صنَّف أيضًا المشاركين بناء على مدى عمق الوازع الديني لديهم، ووجد أن الثقة في الحكومة والقيادة السياسية تزداد كلما كان المشارك أكثر تدينًا.
وبينما وجد الاستطلاع أن 92% من الجمهور العلماني يُحمِّل القيادة السياسية المسؤولية الكاملة (لا يثقون)، تراجعت النسبة قليلًا إلى 83% بين الذين وصفوا أنفسهم بالمتدينين، وتراجعت أكثر نسبة عدم الثقة إلى 79% في الأوساط التقليدية (يتمسكون بشعائر ويهجرون أخرى)، وتراجعت أكثر بين المتشددين دينيًّا (الحريديم) لتستقر عند 67%، أي أن مستوى الثقة بالحكومة أعلى في الأوساط الحريدية.
وتشبه النتائج المتعلقة بمستوى الثقة بالحكومة، تلك المرتبطة بالنتائج التي ظهرت في الاستطلاع حين وُجه إلى المشاركين سؤال بشأن "الملابسات التي قادت إلى سقوط النظام الأمني لمستوطنات غلاف غزة"، لو وضع بالاعتبار البعد الديني.
وحمَّلت النسبة الأكبر من الجمهور العلماني الحكومة المسؤولية عن انهيار تلك المنظومة، وتراجعت نسبة الاتهامات قليلًا بين الجمهور المتدين، تمامًا على غرار السؤال السابق، حسبما أفاد الموقع العبري.
وأكد أغلب الجمهور المشارك في الاستطلاع من زاوية أخرى، أنه لا يعول، ولو قليلًا على الحكومة فيما يخص إدارة الحرب الراهنة، وبلغت نسبة من يظنون ذلك 59%، وارتفعت النسبة بشكل كبير للغاية (88%) بين إسرائيليين صوتوا في آخر انتخابات لصالح الأحزاب التي أصبحت حاليًا ضمن المعارضة.
الموقع لفت أيضًا إلى حالة الهلع التي يعيش الإسرائيليون على وقعها منذ أحداث السبت الماضي، ونقل عن المعهد الذي أجرى الاستطلاع، أن الغالبية العظمى (92%) أكدوا أن لديهم شعورًا بالخوف منذ ذلك اليوم، وتفاوت عمق هذا الخوف، إذ وصف ثلث من عبروا عن خوفهم هذا بأنه "خوف شديد".