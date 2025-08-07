لندن تحتجز أول المهاجرين بموجب الاتفاق الفرنسي-البريطاني

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، الخميس، أنها احتجزت أول المهاجرين الواصلين بطريقة غير شرعية إلى المملكة المتحدة، والمقرر ترحيلهم إلى فرنسا بموجب الاتفاق الفرنسي-البريطاني الذي دخل حيز التنفيذ، الأربعاء.

وأوضح مكتب الداخلية، في بيان، أن الأشخاص الذين وصلوا إلى بريطانيا على متن قارب الأربعاء في منتصف النهار احتُجزوا وسيتم وضعهم في مراكز خاصة بسلطات الهجرة في انتظار ترحيلهم، من دون ذكر عددهم، حسب وكالة "فرانس برس".

ويهدف الاتفاق الفرنسي-البريطاني الجديد، الذي أُعلن عنه خلال زيارة دولة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا في تموز/ يوليو، إلى ردع الأشخاص الذين يرغبون في عبور قناة المانش على متن قوارب غير آمنة ومكتظة في رحلات تنظمها شبكات التهريب.

ووفقا للندن، من المتوقع أن تتم عمليات الترحيل الأولى إلى فرنسا "في الأسابيع المقبلة".

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن بريطانيا ستقوم خلال ثلاثة أيام بإرسال أسماء المهاجرين الذين اعتُقلوا وترغب في ترحيلهم إلى فرنسا، فيما سيكون لدى السلطات الفرنسية مهلة 14 يوما للرد.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر الذي يتعرض لضغوط متزايدة للحد من وصول المهاجرين، في منشور على منصة إكس "عندما وعدت بأني لن أتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين حدودنا، كنت جادا".

ودخل أكثر من 25400 شخص المملكة المتحدة عبر هذا الطريق منذ مطلع العام، وهو رقم قياسي يمثل زيادة بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي.

ويقوم الاتفاق على مبدأ "واحد مقابل واحد" أي أنه مقابل كل مهاجر يُعاد إلى فرنسا بعد دخوله الأراضي البريطانية بطريقة غير نظامية، تلتزم لندن استقبال مهاجر من الموجودين على الأراضي الفرنسية، شرط أن يكون قد تقدم بطلب عبر منصة إلكترونية. ويُعطى الأولوية من أثبت صلته ببريطانيا.

وأُطلقت هذه المنصة الخميس، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة البريطانية.