بولندا توقع عقدا لشراء 116 دبابة "أبرامز" أمريكية

وقعت بولندا، الدولة المجاورة لأوكرانيا التي تشهد غزوا روسيا، اتفاقا، اليوم الأربعاء، لشراء 116 دبابة أبرامز من الولايات المتحدة في إطار تعزيز جيشها.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على هذه الصفقة في كانون الأول/ديسمبر.

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك خلال مراسم توقيع الاتفاق في وارسو: "نحن نعزز "القبضة الحديد" للجيش البولندي لردع المعتدي بشكل فعال".

وأوضح أن أولى دبابات أبرامز "أم 1 أيه 1" واردة ضمن الاتفاق سيتم تسليمها خلال السنة في شرق بولندا.

والسنة الماضية، اشترت بولندا 250 دبابة أبرامز من الولايات المتحدة التي يفترض، بحسب الوزارة البولندية، أن تسلمها في نهاية 2024.