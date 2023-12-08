أردوغان في اليونان.. هل تذيب زيارته جليد الخلاف؟

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال زيارته الخاطفة، اليوم الخميس، إلى اليونان، إلى "فتح فصل جديد" كما قال، وإنهاء سنوات طويلة من الخلاف بين أنقرة وأثينا حول مسائل إستراتيجية في المنطقة.

وتؤكد الزيارة التاريخية، التي دامت ساعات معدودة، "الدفء الدبلوماسي" بين الخصمين التاريخيين بينما لا تزال أنقرة غارقة في أزمة اقتصادية عميقة، وفق ما ذكره تقرير لتلفزيون "فرانس 24".

واعتبر التقرير أنها "زيارة نادرة تُظهر أهمية هذه اللحظة، وبعد 6 سنوات من رحلته الأخيرة إلى اليونان، وصل الرئيس أردوغان إلى أثينا، اليوم الخميس، "لفتح فصل جديد" في العلاقات المضطربة بين البلدين الشريكين داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وخلال الزيارة، تحدث الرئيس التركي مع رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو والتقى برئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتحدث الزعيمان، اللذان نجحا بخوض الانتخابات العام الجاري.