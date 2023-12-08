أردوغان في اليونان.. هل تذيب زيارته جليد الخلاف؟
يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال زيارته الخاطفة، اليوم الخميس، إلى اليونان، إلى "فتح فصل جديد" كما قال، وإنهاء سنوات طويلة من الخلاف بين أنقرة وأثينا حول مسائل إستراتيجية في المنطقة.
وتؤكد الزيارة التاريخية، التي دامت ساعات معدودة، "الدفء الدبلوماسي" بين الخصمين التاريخيين بينما لا تزال أنقرة غارقة في أزمة اقتصادية عميقة، وفق ما ذكره تقرير لتلفزيون "فرانس 24".
واعتبر التقرير أنها "زيارة نادرة تُظهر أهمية هذه اللحظة، وبعد 6 سنوات من رحلته الأخيرة إلى اليونان، وصل الرئيس أردوغان إلى أثينا، اليوم الخميس، "لفتح فصل جديد" في العلاقات المضطربة بين البلدين الشريكين داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وخلال الزيارة، تحدث الرئيس التركي مع رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو والتقى برئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتحدث الزعيمان، اللذان نجحا بخوض الانتخابات العام الجاري.
ونقل التقرير عن ديدييه مليار، المتخصص في شؤون تركيا والشرق الأوسط في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية قوله: "هذان رجلان قويان، والمعارضة في بلديهما ليست في أفضل حالاتها، ولديهما مساحة أكبر قليلاً لتنظيم هذا التقارب".
وأشار التقرير إلى أنّ أردوغان سعى قبل زيارته إلى أثينا، إلى التواصل مع رئيس الوزراء اليوناني، وقال في مقابلة طويلة مع إحدى الصحف اليونانية الرئيسة، "آي كاثيميريني،" عشية زيارته: "صديقي كيرياكوس، نحن لا نهددك إذا لم تهددنا".
وشدد على أنه "إذا تمت معالجة الخلافات من خلال الحوار وإيجاد أرضية مشتركة، فإن ذلك سيصب في مصلحة الجميع".
وتهدف زيارة الرئيس التركي إلى اليونان إلى المصادقة على الانفراج، الذي بدأ هذا الصيف بعد الاجتماع بين الزعيمين على هامش قمّة "الناتو" في فيلنيوس بليتوانيا، حيثُ اتفقت خلالها اليونان وتركيا على "خريطة طريق" جديدة لعلاقاتهما الثنائية.
وتعود جذور الخلافات بين الجارتين، إلى فترة الهيمنة التي مارستها الإمبراطورية العثمانية، والتي ورثتها تركيا، حتى استقلال اليونان، في العام 1832، وفقًا للتقرير.
وتقع عدّة ملفات في قلب النزاع اليوناني التركي أبرزها ترسيم الحدود في بحر إيجه ومناطق الاستغلال البحري والصراعات الإقليمية القديمة التي بلغت ذروتها، في العام 2020، مع إرسال أنقرة قاربًا للتنقيب عن الهيدروكربون برفقة سفن حربية إلى المياه اليونانية.
وفي العام الماضي، أطلق أردوغان تهديدات بالتدخل العسكري من خلال اتهام اليونان بـ"احتلال" جزر بحر إيجة، لكن التضامن الذي أبدته أثينا بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، في شهر فبراير/شباط الماضي، وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 50 ألف شخص، غيّر الوضع، ومنذ ذلك الحين، خفت حدة اللهجة، ما جعل الحوار ممكنًا مرة أخرى على أعلى قمة في الدولة.