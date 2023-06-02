زيلينسكي يعترف باستحالة انضمام أوكرانيا للناتو قبل نهاية الحرب

اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأن ضم بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو الأمر الذي تطالب به كييف بإصرار، "مستحيل" قبل نهاية الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإستوني الار كاريس: "الانضمام إلى الناتو هو أفضل ضمان لأمن أوكرانيا، لكننا نفهم أننا لن نجر أي دولة في الحلف إلى الحرب.. لذلك، نتفهم أننا لن نصبح عضوا ما دامت هذه الحرب مستمرة، ليس لأننا لا نريد ذلك بل لأن ذلك مستحيل".

وهذا اعتراف نادر من الرئيس الأوكراني الذي كثف ضغوطه منذ بدء الغزو الروسي ضد بلاده لانضمامها في أسرع وقت ممكن إلى الحلف.

والخميس، طالب زيلينسكي بضم بلاده ومولدافا إلى حلف شمال الأطلسي، قائلا إن الشكوك حول انضمام بلاده تعرّض أوروبا للخطر.