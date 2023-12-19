المجلس العسكري في النيجر يحصل على اعتراف الأمم المتحدة

أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر حصولها على اعتراف لجنة أوراق اعتماد الأمم المتحدة.

وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الرئاسة النيجرية وفق ما نشرت وسائل اعلام محلية اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان الذي بثه التلفزيون العام إلى أن "لجنة أوراق الاعتماد التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعترفت في الـ6 من ديسمبر 2023 بشرعية الحكومة الناتجة عن أحداث الـ26 من يوليو 2023".

وحتى صدور هذا القرار من قبل لجنة أوراق الاعتماد، لم تتمكن السلطات الناتجة عن انقلاب الـ26 من يوليو من حضور أي أنشطة للأمم المتحدة.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، لم يتمكن رئيس الوزراء علي ماهامان لامين زين من حضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومُنع وزير خارجيته ياو باكاري سانغاري، الذي تمكن من الذهاب إلى نيويورك، من المشاركة في العمل.

وفي الـ10 من كانون الأول/ديسمبر، اعترفت قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضًا بانقلاب الـ26 من يوليو وقررت مناقشة السلطات العسكرية في وضع جدول زمني لمرحلة انتقالية "قصيرة المدى".

وعقد أول اجتماع في هذا الصدد يوم الخميس الماضي بين رئيس الوزراء علي مهاماني لامين زين ووزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي، الذي تعد بلاده أحد الوسطاء الذين عينتهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.