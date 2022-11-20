قتلى وجرحى بإطلاق نار في ملهى ليلي للمثليين في كولورادو

أعلنت الشرطة في مدينة كولورادو سبرينجس، اليوم الأحد، مقتل خمسة وإصابة 18 في إطلاق نار في ملهى ليلي للمثليين بالمدينة الواقعة في ولاية كولورادو الأمريكية.

وقالت الليفتنانت باميلا كاسترو من شرطة كولورادو سبرينجس في مؤتمر صحفي، إنه تم احتجاز مشتبه به مع خضوعه للعلاج من إصابات بعد الهجوم على الملهى المعروف باسم كلوب كيو.

وأضافت، أن الشرطة تلقت البلاغ الأولي عبر الهاتف قبل منتصف ليل الأحد مباشرة بشأن إطلاق النار.

ويصنف "كلوب كيو" نفسه على غوغل بأنه "ملهى ليلي للمثليين مخصص للبالغين يقيم أمسيات خاصة مثل الكاريوكي وعروض السحب والدي جيه".

ولم تقدم الشرطة أي معلومات عن الدافع وراء الهجوم.

وأظهرت صور بعد إطلاق النار سيارات الأمن والطوارئ متوقفة في شارع بالقرب من المكان.