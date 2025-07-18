ترامب مضطر للتخلي عن "ماكدونالدز" بسبب مرضه الجديد

يضغط الأطباء على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإجراء تغييرات في نمط حياته، بعد تشخيص إصابته بقصور وريدي مزمن، من بينها التخلي عن أكثر شيء يحبه ألا وهو الوجبات السريعة.

وكان البيت الأبيض أعلن أن ترامب أصيب بقصور وريدي مزمن، وهي حالة يحدث معها ضعف في تدفق الدم في أوردة الساق ما يؤدي إلى التورم وأعراض أخرى.

ونصحت الطبيبة محسا طهراني، اختصاصية أمراض الروماتيزم في شمال فيرجينيا ترامب بالتخلي عن وجبات ماكدونالدز التي يعشقها.

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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن طهراني قولها إن "الرئيس ترامب عبر عن حبه لبعض أنواع مطاعم الوجبات السريعة، وتوصيتي كطبيبة هي الحد من تناول الوجبات السريعة لأن محتواها العالي من الصوديوم يمكن أن يزيد من التورم في الساقين".

ووفقًا لها فإنه من خلال تقليل تناول الملح، الذي يضفي بعض النكهة على البيغ ماك وبطاطس ماكدونالدز، بالإضافة إلى أطعمة ترامب المفضلة الأخرى مثل البيتزا، يمكن تقليل احتباس الماء، ما يساعد على تدفق الدم من الأوردة إلى القلب.

لكنها أشارت إلى أن حالة ترامب قابلة للعلاج، وقالت: "هذا ليس أمرًا خطيرًا على الإطلاق، لا علاقة له بتوقعات الحياة. عندما يكبر الإنسان، للأسف، تحدث مثل هذه الأمور".

ونصحت ترامب كذلك بأنه "يجب عليه ارتداء جوارب ضاغطة تساعد على دفع السوائل مرة أخرى نحو القلب"، حيث يضطر ترامب للوقوف لفترات طويلة في المؤتمرات واللقاء الصحفية والسياسية.

وقالت: "إذا كان سيقف لفترة طويلة، عندما يقف، فإن صمامات الأوردة تصبح بطيئة ولا تسمح للسوائل بالعودة إلى القلب، ينبغي على ترامب استخدام الجوارب الضاغطة".

وأخبرت طهراني أن الترطيب، والمشي، وممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة يوميًا، واتباع نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساعد أيضًا.