قبيل بدء العام الدراسي.. فرنسا تحظر ارتداء العباءة في المدارس الحكومية

أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال، اليوم الأحد، أنه سيُحظر على الطالبات المسلمات ارتداء العباءة في المدارس الحكومية، وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

وتفرض فرنسا حظرًا صارمًا على الرموز الدينية في المدارس الحكومية منذ ألغت قوانين تعود إلى القرن التاسع عشر أي نفوذ كاثوليكي على التعليم الحكومي، وهي تعمل جاهدة الآن لتحديث الإرشادات للتعامل مع الأقلية المسلمة المتزايدة العدد.

وقال الوزير أتال، في مقابلة مع قناة "تي.إف 1" التلفزيونية: "لقد قررت أنه لم يعد ممكنا ارتداء العباءة في المدارس"، مضيفًا: "عندما تدخل فصلًا دراسيًا، ينبغي ألا يكون بوسعك التعرف على ديانة الطلاب بمجرد النظر إليهم".