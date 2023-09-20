مسؤول سابق: مئات القتلى والمصابين جراء حرب أذربيجان في قرة باغ‎

قال مسؤول كبير سابق في إدارة قرة باغ التابعة لعرقية الأرمن، اليوم الأربعاء، إن ما يقرب من 100 شخص قتلوا وأصيب مئات آخرون في المنطقة الانفصالية بعد أن بدأت أذربيجان ما وصفها بأنها "حرب كبيرة".

وقال روبن فاردانيان الرئيس السابق لحكومة المنطقة الانفصالية لرويترز من قرة باغ "هذه حرب كبيرة. أذربيجان بدأت عملية كاملة". وأضاف "هذه في الأساس عملية تطهير عرقي".

وأردف: "بالفعل أصيب المئات وقُتل ما يقرب من 100 شخص... الجميع يغض الطرف عن هذا، روسيا صامتة وكذلك الغرب".

وترفض أذربيجان الاتهامات بأنها تهدف إلى تنفيذ عملية تطهير عرقي في قرة باغ، وتقول إنها ستحمي حقوق المدنيين المنتمين لعرقية الأرمن في المنطقة بموجب دستورها.

ورغم ذلك، تقول إنها تعتزم إزالة الهياكل السياسية والعسكرية في المنطقة الانفصالية.