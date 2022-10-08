مسؤول أمريكي: لا نبحث عن تغيير النظام في إيران



قال مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إن واشنطن لا تبحث عن تغيير النظام الإيراني في ظل الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد بسبب وفاة الفتاة "مهسا أميني" بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب في طهران منتصف الشهر الماضي.

وقال روبرت مالي، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأمريكية (NPR)، "الولايات المتحدة الأمريكية لا تبحث عن تغيير النظام في إيران..على سلطات الجمهورية الإسلامية أن تنظر عن كثب في الداخل بدلا من اتهام أمريكا بتنظيم الاحتجاجات".

وأضاف مالي أن "ما تريده الولايات المتحدة هو أن تحترم حكومة الجمهورية الإسلامية الحقوق الأساسية لشعبها".

وصرح المسؤول الأمريكي بأن بلاده تنوي فقط دعم الشعب، وقال: "الناس يحتجون بشكل سلمي لأنهم يريدون فقط أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، لكنهم يواجهون نظامًا قمعيًا" على حد وصفه.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد اتهم الاثنين الماضي في خطاب له، الولايات المتحدة وإسرائيل ودولاً غربية، بالتخطيط المسبق للاحتجاجات التي تزامنت مع وفاة مهسا أميني.

ووصف خامنئي ما تشهده إيران بأنها "أعمال شغب"، مضيفاً "لو لم يحدث هذا الحادث مع هذه الفتاة لكانوا قد خلقوا ذريعة أخرى لخلق حالة من انعدام الأمن والفوضى في البلاد".

وبشأن المحادثات النووية، أشار روبرت مالي إلى أن سبب توقف المفاوضات إلى أن إيران كانت "في كل مرة ترفع مطالب غير واقعية وغير ذات صلة".

وبين مالي إن "قرار إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) يقع على عاتق إيران"، نافياً أن تكون الولايات المتحدة قدمت إلى طهران أموالاً مقابل الإفراج عن المعتقل الأمريكي من أصول إيرانية باقر نمازي.

وقال المسؤول الأمريكي "لم تحصل إيران على أي شيء مقابل الإفراج عن نمازي، وسنفعل كل ما يلزم لتحرير الأمريكيين الثلاثة الآخرين".

وبين "بايدن لديه سياسة لرد إيران في أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة من خلال العقوبات والتعاون مع شركائها منذ اليوم الأول، وكنا نحاول التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. لأن الرئيس ملتزم بتطوير مصالح الشعب الأمريكي بمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".

وذكر مالي أن "واشنطن لم تلين تجاه إيران"، وقال: "سوف نستخدم العمل العسكري كلما دعت الضرورة لحماية قواتنا من الميليشيات التي تدعمها إيران".