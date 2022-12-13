الصين تعرب عن "صدمتها" حيال اعتداء كابول
أعربت الصين، اليوم الثلاثاء عن "صدمتها" حيال الاعتداء الدامي الذي استهدف فندقًا في كابول يتردد عليه رجال أعمال صينيون، مضيفة أن خمسة من مواطنيها جرحوا.
ونقلت "فرانس برس"، قول الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، إن "هذا الهجوم الإرهابي بغيض وتشعر الصين بصدمة عميقة. نرفض بحزم الإرهاب بكل أشكاله".
وأمس الإثنين، أعلن تنظيم داعش في حساب منسوب إليه على تطبيق "تليغرام"، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف فندقًا يقع وسط كابول، يرتاده رجال أعمال صينيون وغربيون.
وكان متحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان قال، "إن قوات الأمن قتلت 3 مهاجمين على الأقل بعد أن فتح مسلحون النار داخل الفندق".
وذكرت منظمة "اميرجينسي" غير الحكومية المشرفة على المشفى الذي تم نقل الضحايا إليه، عبر تويتر في وقت سابق، أن الهجوم الذي استهدف فندقًا يرتاده رجال أعمال صينيون، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين.