تشارلز براون خلفاً لمرك ميلي.. ثاني أمريكي أسود في رئاسة الأركان
يغادر الجنرال مارك ميلي، اليوم الجمعة، منصبه على رأس هيئة أركان القوات المسلحة الأمركية بعد ولاية تخللتها أزمات عدة، سواء خارج الولايات المتحدة أو داخلها.
وسيخلف تشارلز سي.كاي براون الذي يقود حاليا القوات الجوية، سلفه مارك ميلي في رئاسة الأركان.
وبعد كولن باول في تسعينيات القرن الفائت، سيكون براون ثاني أمريكي أسود يتولى المنصب العسكري الأرفع في الولايات المتحدة.
أزمة تلو أخرى
وصرح ميلي أخيرا لوكالة "فرانس برس" أنه عايش "أزمة تلو أخرى" منذ توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وإلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن، أشرف ميلي بوصفه رئيسا للأركان على المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
كذلك، طبع ولايته الفشل الأمريكي في كابول، حين استعادت طالبان في آب/أغسطس 2021 السيطرة على أفغانستان وعاصمتها إثر حرب استمرت عشرين عاما، واعتبر ميلي نفسه أنها "إخفاق استراتيجي".
وسلطت عليه الأضواء أيضا مع نهاية ولاية دونالد ترامب، حين أشير في كتاب إلى انه اتصل مرارا بنظيره الصيني لطمأنته في شأن الموقف الأمريكي، وذلك من دون إبلاغ الرئيس السابق.
إلى جانب ترامب
وأعرب الجنرال ميلي عن أسفه لوجوده إلى جانب ترامب حين أوعز الرئيس بتفريق تظاهرة لحركة "حياة السود مهمة" أمام البيت الأبيض قبل أن تلتقط له صورة حاملا الكتاب المقدس أمام كنيسة.
وخلفه براون هو طيار سابق ذو خبرة، إذ في جعبته ثلاثة آلاف ساعة طيران بينها 130 في معارك.
وتولى قيادة لواء قبل أن يعين قائدا للقوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط والمحيط الهادئ.
مناهضة العنصرية
ولفت الجنرال براون الأنظار في صيف 2020، في ذروة حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية إثر وفاة جورج فلويد، الأمريكي الأسود الذي توفي بسبب عنف الشرطة عام 2020، فقد نشر مقطعا مصورا تحدث فيه عن التمييز الذي تعرض له شخصيا، بما في ذلك داخل الجيش.
وتأخرت مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين براون بسبب تعطيل متعمد مارسه سناتور محافظ، يستغل سلطاته منذ أشهر لتأكيد معارضته لقرار البنتاغون مساعدة الجنديات على الحصول على حق الإجهاض. لكن هذا التعيين تأكد أخيرا بعد تصويت تجاوز هذا التعطيل.