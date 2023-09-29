تشارلز براون خلفاً لمرك ميلي.. ثاني أمريكي أسود في رئاسة الأركان

يغادر الجنرال مارك ميلي، اليوم الجمعة، منصبه على رأس هيئة أركان القوات المسلحة الأمركية بعد ولاية تخللتها أزمات عدة، سواء خارج الولايات المتحدة أو داخلها.

وسيخلف تشارلز سي.كاي براون الذي يقود حاليا القوات الجوية، سلفه مارك ميلي في رئاسة الأركان.

وبعد كولن باول في تسعينيات القرن الفائت، سيكون براون ثاني أمريكي أسود يتولى المنصب العسكري الأرفع في الولايات المتحدة.

أزمة تلو أخرى

وصرح ميلي أخيرا لوكالة "فرانس برس" أنه عايش "أزمة تلو أخرى" منذ توليه منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وإلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن، أشرف ميلي بوصفه رئيسا للأركان على المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.