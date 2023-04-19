روسيا تحذر كوريا الجنوبية من تزويد أوكرانيا بالأسلحة

حذّرت روسيا كوريا الجنوبية الأربعاء من تزويد أوكرانيا بالأسلحة، بعدما تركت سيئول المجال مفتوحاً أمام خطوة من هذا النوع في حال شنّت موسكو هجوماً واسع النطاق على المدنيين.

وبعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، وفّرت كوريا الجنوبية الحليفة للولايات المتحدة، مساعدات إنسانية وغير قاتلة لكييف، واستبعدت تزويدها بالأسلحة على غرار ما تقوم به العديد من الدول الغربية.