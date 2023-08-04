مالي.. البعثة الأممية تسلّم أول معسكراتها في إطار انسحابها

نقلت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، المعسكر الأول إلى السلطات الوطنية في إطار انسحابها بحلول نهاية العام من البلد الأفريقي.

وسلّمت البعثة، الخميس، معسكر أوغوساغو وهي قرية قريبة من بانكاس، دون مزيد من التفاصيل.

وبهذا، تبدأ البعثة تطبيق قرار مجلس الأمن الذي اتُّخذ، في نهاية حزيران/يونيو الماضي، بإنهاء مهمة البعثة الأممية استجابة لرغبة باماكو.

وسيطر العسكريون على السلطة في مالي إثر انقلاب العام 2020.

وسيتم الانسحاب على مدى 6 أشهر وينتهي أواخر عام 2023.

وكان معسكر أوغوساغو الذي يضم كتيبة سنغالية واحدًا من معسكرات البعثة خارج المدن.

وتدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حادٍ منذ أتى انقلاب، العام 2020، إلى السلطة بنظام عسكري أوقف أيضًا التعاون الدفاعي مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

وتحالف المجلس العسكري مع روسيا واستعان بمجموعة "فاغنر" المسلّحة.