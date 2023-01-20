الكرملين: الدبابات الغربية لن تغير "شيئا" والعلاقات مع أمريكا في أسوأ حالاتها

واعتبر بيسكوف أن الغرب "واهم" بشأن إمكان تحقيق انتصار في أوكرانيا مضيفا أن الصراع "يتطور في دوامة تصاعدية".

كما قال الكرملين، اليوم، إن علاقات روسيا مع الولايات المتحدة في أدنى مستوياتها على الإطلاق وإنه لا يوجد أمل في تحسنها في الوقت الحالي.

وتدهورت العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة وروسيا أكثر في العام الماضي، منذ أن أرسلت موسكو قواتها المسلحة إلى أوكرانيا وردت الدول الغربية بمجموعة من العقوبات الاقتصادية وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم ، خلال اجتماع للأطراف الرئيسية الداعمة لأوكرانيا، الحلفاء الغربيين إلى زيادة مساعداتهم لكييف في مرحلة حاسمة من تصديها للقوات الروسية.

وقال أوستن في افتتاح اللقاء في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: "علينا أن نبذل مجهودا أكبر إذ إن المرحلة حاسمة في أوكرانيا. أعين الشعب الأوكراني شاخصة إلينا وأعين الكرملين والتاريخ أيضا".