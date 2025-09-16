صفعة لإدارة ترامب.. تفاصيل جديدة تكشفها هيئة الضرائب في قضية ليزا كوك

قالت هيئة الضرائب العقارية في آن أربر بولاية ميشيجان إن ليزا كوك عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لم تخالف القواعد المتعلقة بالإعفاءات الضريبية على منزل اختارته في المدينة ليكون محل إقامتها الرئيسي.

وجاء هذا الاستنتاج ردًا على طلب من رويترز بمراجعة سجلات ملكية كوك، مما قد يعزز دفاعها في مواجهة مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لإزاحتها من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال جيري ماركي، مسؤول التقييم الضريبي في المدينة، لرويترز إن آن أربر "لا يوجد لديها سبب يدفعها للاعتقاد" بأن كوك انتهكت قواعد الضرائب العقارية.

وأظهرت السجلات أن كوك طلبت إذنًا من سلطات المدينة لتأجير المنزل في ميشيغان لفترات قصيرة.

وقال ماركي إن الغياب المؤقت عن المنزل أو تأجيره لفترة قصيرة لا يُفقد كوك حقها في الإعفاء الضريبي في آن أربر.

وأوضح "الإقامة في مكان آخر مؤقتًا لا تجعل المالك غير مؤهل للحصول على إعفاء السكن الرئيسي".

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي توجه فيه إدارة ترامب اتهامات إلى كوك بالضلوع في عمليات احتيال تتعلق برهنين عقاريين على منزلين أحدهما في آن أربر والآخر اشترته في أتلانتا.

ويقود بيل بولتي، مدير الوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان، هذا التحرك وهاجم كوك على وسائل التواصل الاجتماعي وأحال القضية إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقا.