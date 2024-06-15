"الإيكونوميست" تتنبأ بفوز ترامب بحسب نموذجها الذي توقع نجاح بايدن

وأوضحت المجلة أن التضخم هو القضية المحورية، حيث يسعى بايدن لجعل الانتخابات تدور حول الحفاظ على الديمقراطية، لكن الناخبين المتأرجحين يهتمون أكثر بأسعار السلع اليومية.

وعلى الرغم من أن ترامب يواجه 34 اتهامًا جنائيًا، إلا أن القادة الجمهوريين ما زالوا يدعمونه، ما يشجع الناخبين الجمهوريين على التصويت لصالحه مرة أخرى. ونوهت "الإيكونوميست" إلى أن الصراع في غزة يقسم الديمقراطيين ويوحد الجمهوريين، وهو ما يضعف فرص بايدن.

وأشارت إلى أن 46% من جميع الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن ارتكب أمورًا غير قانونية فيما يتعلق بابنه هانتر، ومن المحتمل أن تزيد إدانة هانتر بتهم تتعلق بالأسلحة النارية من الانطباع بالتكافؤ بين المرشحين.