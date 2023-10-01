معركة خفية مع روسيا تحت سطح البحر

تمثل كوابل الإنترنت الممتدة تحت سطح البحر شريان الاقتصاد العالمي، ولعل هذا ما يجعلها واحدة من نقاط ضعف الغرب التي يفكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستغلالها لصالحه، وفق ما أوردته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

يقول "تريفور تايلو" أحد مديري مركز أبحاث الدفاع (RUSI) في لندن، إن روسيا اكتشفت بالفعل أن الكابلات البحرية تمثل نقطة ضعف للغرب.

وأضاف تايلو: "حتما سيكون هناك في روسيا من يطالب بتهديد الغرب من خلالها، خاصة أن موسكو لا تعتمد عليها كثيرًا في التجارة الدولية كما يفعل الغرب".

ووفق الصحيفة، فإنه في ظل استثمار روسيا المتزايد فيما يطلق عليه المفكرون العسكريون (القدرات العسكرية تحت سطح الماء)، فإن احتمال حدوث انقطاع عالمي في شبكة الإنترنت ينبغي عدم تجاهله".

وتابعت: "من السهل جدًا شل قدرة الغرب على الاتصال والتجارة، وهذا ما يبعث على القلق.. أضف إلى ذلك، أن الانقطاع سيكون مكلفًا من ناحية الوقت والمال، إذ إن إصلاح كابل واحد فقط من الخطوط البحرية يمكن أن يكلف بين مليون واحد إلى 13 مليون دولار بحسب موقع وعمق الكابل البحري".