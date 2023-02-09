بعد فرارها من غزة.. وفاة أسرة فلسطينية بأكملها في زلزال تركيا

قبل 12 عاماً فرّ عبدالكريم أبو جلهوم من الحرب والفقر في غزة إلى تركيا بحثاً عن الأمان، إلا أن الزلزال العنيف الذي دمر مناطق من تركيا وسوريا، يوم الإثنين، أودى بحياته وحياة كل أفراد أسرته.

ووفقاً لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فإن أبو جلهوم وزوجته فاطمة وأبناءهم الأربعة كانوا من بين 70 فلسطينياً تأكدت وفاتهم. وقفزت حصيلة الوفيات الإجمالية جراء الزلزال إلى أكثر من 11 ألفاً في تركيا.