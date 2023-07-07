روسيا تعلن القبض على متورط بتفجير خط السكك الحديدية في القرم

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اعتقال مواطن، متورط بتفجير خط السكك الحديدية بشبه جزيرة القرم، في شباط/فبراير الماضي.

وقال الجهاز في بيان اليوم الجمعة: "تم اعتقال مواطن روسي من مواليد العام 1998، متورط في ارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في مرفق مرتبط بالسكك الحديدية في القرم، في شهر شباط/ فبراير الماضي، بتعليمات تلقاها من أجهزة الأمن الأوكرانية".

وأوضح البيان، أن "المعتقل كان قد غادر سيمفيروبول (عاصمة القرم)، إلى مدينة أوديسا الأوكرانية، في شباط/فبراير العام الماضي، حيث تم تجنيده هناك من قبل الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، واجتاز دورة تدريبية على الاستطلاع والتخريب، وبعد ذلك تم إرساله إلى جمهورية القرم".

وتابع: "بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، قام العميل بتفجير خط السكة الحديدية بين محطتي تشيستينكو وبوتشتوفويفي في مدينة باختشيساراي وسط شبه جزيرة القرم بواسطة عبوة ناسفة نقلت إليه".

يذكر أنه في 18 أيار/ مايو، تعرضت سكك الحديد في القرم لهجوم ثانٍ، حيث أعلنت السلطات في القرم الروسية أن عددًا من عربات قطار محمل بالحبوب خرجت عن المسار قرب مدينة سيمفيروبول.

وقال حينها رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف، إن "السكة الحديدية تعرضت لتفجير بفعل تدخل أشخاص غير مختصين".

وقبل أيام أعلن الأمن الروسي اعتقال "مجموعة تخريبية" كانت تستعد لمحاولة اغتيال حاكم شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف.