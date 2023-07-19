"لوفيغارو": إخلاء مدينة "الصفيح" في فرنسا من البلغاريين والغجر

قالت صحيفة "لوفيغارو" إن شرطة محافظة جيروند شرعت، اليوم الأربعاء، في إخلاء مدينة "الصفيح" في برازا، التي تعد أكبر حي فقير يسكنه بلغاريون وغجر، على الجهة اليمنى لمدينة بوردو.

وأوضحت الصحيفة أن "هذا المكان تقطنه عشرات العائلات الغجرية والبلغارية، وتمت عمليات التثبيت الأولى في صيف عام 2019 على أحد المواقع الثلاثة المعنية، قبل أن تنتشر على الموقعين الآخرين".

ومنذ العام 2019، وصل عدد الأشخاص الذين يقطنون الأماكن إلى عدة مئات، حيث تمت الهيمنة على هذه الأماكن التي تعود ملكيتها إلى مدينة بوردو، على الرغم من أوامر الإخلاء الصادرة في الأعوام 2019 و2022 و2023، وفقا للصحيفة.