ذكرت صحيفة تليغراف أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم إبرام اتفاق مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وإعادتهم إلى شمال أفريقيا.

وقالت الصحيفة، أمس الجمعة، إن سوناك أرسل سكرتير مجلس الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية، سايمون كيس، إلى إيطاليا منتصف يونيو/حزيران؛ لعقد اجتماعات على مدى يومين مع كبار المسؤولين بالحكومة الإيطالية للعمل على اتفاق.

وأكد مصدر حكومي مطلع أن كيس كان في إيطاليا، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله: "إذا كنا نريد النجاح في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية، فعلينا التعامل مع القضية من المصدر، وكذلك التركيز على القوارب الصغيرة".