الإفراج عن 64 أوكرانيا وأمريكي واحد في تبادل أسرى مع روسيا

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن موريكيزي أوقف في حزيران/يونيو في شرق أوكرانيا قبل أن يُدان مطلع آب/أغسطس "لمشاركته في تظاهرات موالية لأوكرانيا ومناهضة لروسيا" و"تحريضه على الكراهية العرقية" في خيرسون (جنوب) في بداية النزاع.

ونقلت وكالة تاس عن محاميه أثناء إدانته، قوله إنه وجد نفسه في هذه التجمّعات "بالصدفة".

وقال إن موكّله "لم يشارك يومًا في العمليات العسكرية" في منطقة دونيتسك مضيفًا أنه "يعمل في ملهى ليلي في خيرسون".

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على هذه المدينة إثر هجوم مضاد استمرّ أسابيع عدة.

وأوضح ييرماك أن خلال عملية التبادل الأربعاء، "تمّت استعادة أربع جثث".