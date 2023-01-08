رئيس صربيا: "الناتو" رفض طلبنا إرسال قوات إلى كوسوفو

وأعلنت كوسوفو التي كانت في السابق أحد أقاليم صربيا استقلالها في العام 2008، في أعقاب حرب استمرت بين عامي 1998 و1999 وقصف خلالها الحلف منطقة يوغوسلافيا التي كانت تضم صربيا والجبل الأسود لحماية كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية.

وقال فوتشيتش في مقابلة مع قناة (بينك) التلفزيونية الخاصة: "ردت البعثة بأنها تعتبر أنه لا توجد حاجة لعودة الجيش الصربي إلى كوسوفو"، مشيرة لقرار الأمم المتحدة الذي يوافق على تفويضها في كوسوفو.

وكانت صربيا قد طلبت نشر قوات في كوسوفو الشهر الماضي، خلال موجة من الاشتباكات بين سلطات كوسوفو والصرب في المنطقة الشمالية التي يشكل الصرب الأغلبية فيها، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب.