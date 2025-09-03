وزير النفط الإيراني: "آلية الزناد" الأوروبية ذات تأثير محدود

أشار وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، اليوم الأربعاء، إلى أن آلية الزناد "السناب باك" الأوروبية ذات تأثير محدود على بلاده، بعد أن وصلت العقوبات الأمريكية إلى حدها الأقصى.

وأعلن أن إيران لن تسمح بأن تكون العقوبات الأوروبية أشدّ من القيود التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية بشكل أحادي.

وقال نجاد في تصريح للصحفيين: "اتخذنا الإجراءات اللازمة لمواصلة تصدير النفط للخارج في حال تفعيل آلية الزناد"، مضيفاً أن "طبيعة الموقف تفرض علينا اتخاذ التدابير اللازمة، وسنتعامل مع كل مرحلة بما يضمن مصالحنا".

وأوضح الوزير الإيراني أن العقوبات الأمريكية وصلت إلى حدها الأقصى، بحيث لم يعد هناك مجال لمزيد من القيود يمكن أن تفرضها الآلية الأوروبية، مضيفاً أن تأثيرها سيكون محدوداً للغاية، لافتاً إلى أن "بلاده لا تواجه أي مشكلة في بيع وتصدير النفط".

وأعرب باك نجاد عن ثقته الكبيرة بقدرات ومهارات كوادر قطاع مبيعات النفط، مؤكداً أن لديهم الخبرة الكافية لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية صادرات البلاد وضمان تدفقها للأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الإيرانية تتابع من كثب التطورات الدولية، وستعتمد الإجراءات المناسبة وفق الظروف، لكنه شدد على أن بلاده أثبتت قدرتها في السابق على تجاوز الأزمات والحفاظ على استقرار صادراتها رغم الضغوط المتزايدة.

هذا التصريح جاء بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بَسِنت، أمس الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة استهدفت شبكة تهريب نفط إيراني تُدار عبر شركة عراقية واجهة.

وبحسب البيان الأمريكي، فإن التاجر العراقي وليد سامرائي، الحاصل أيضاً على جنسية جزر كيتس ونويس في الكاريبي، أشرف على شبكة من شركات وشحنات بحرية كانت تخلط النفط الإيراني بالعراقي لتسويقه بصورة غير مشروعة، محققة لإيران عوائد سنوية تتجاوز 300 مليون دولار.

وأوضحت وزارة الخزانة أن العقوبات شملت 7 شركات و9 ناقلات نفط، إضافة إلى تجميد أصول سامرائي، في إطار سياسة «الضغط الأقصى» الهادفة إلى إنهاء البرنامج النووي الإيراني ووقف دعم طهران لما تصفه واشنطن بـ "التنظيمات الإرهابية والميليشيات الموالية لها".