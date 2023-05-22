روسيا تشن هجومًا ليليًّا على دنيبرو الأوكرانية

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن روسيا شنت هجومًا جويًّا خلال الليل على مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا، فيما أفادت وسائل الإعلام بوقوع سلسلة من الانفجارات.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي لأهدافها أم أن صواريخ أو طائرات مسيرة روسية تقصف أهدافًا، لكن حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، التي تعد دنيبرو المركز الإداري لها، أشاد بالمدافعين.

وقال الحاكم سيرهي ليساك على تطبيق تيليغرام "بفضل قوات الدفاع، صمدنا أمام الهجوم. التفاصيل ستأتي في الوقت المناسب" ووصف القوات الروسية بأنها "مجموعة من الإرهابيين".