وزيرة الخزانة الأمريكية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي "سلبي جدا"
أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس، أن العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا لها "تأثير كبير جدا" على اقتصاد موسكو.
وأضافت قبيل اجتماع لمجموعة العشرين في الهند "أرى أن عقوباتنا كان لها تأثير سلبي كبير على روسيا حتى الآن. روسيا الآن تعاني من عجز كبير في الموازنة".
ويوم الثلاثاء، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، إن واشنطن وحلفاءها سيعلنون عن عقوبات إضافية ضد روسيا في "الأيام المقبلة".
وأضاف أدييمو: "جزء كبير مما سنفعله باستخدام العقوبات هو ملاحقة الشبكات التي تساعد على تسهيل التحايل... لذلك سترون في الأيام المقبلة إجراءات إضافية سنتخذها ليس فقط هنا في الولايات المتحدة، وإنّما... بالتعاون والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".
من جهته، اعتبر نائب وزير التجارة الأمريكي آلان إستيفيز أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا ستأتي بنتائجها على المدى الطويل، وأنها "لا تعمل مثل المقصلة"، وبالتالي لا ينبغي انتظار تأثير سريع منها.
وقال إستيفيز، إن موسكو لن تتمكن على المدى الطويل من الحصول على كافة المنتجات التي يحتاج إليها قطاعها الدفاعي، حتى في حال التحايل على العقوبات.
وأضاف أن "طرق التحايل لن توفر النتائج الضرورية من ناحية الأبعاد، في ما يتعلق باستعادة قدرات قواتها المسلحة".
وأكد أن توريدات الشرائح الإلكترونية إلى روسيا تقلصت بنسبة حوالي 70%، ومن الصعب كذلك إدخال بضائع كبيرة بسبب القيود التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وأوضح إستيفيز، أن الولايات المتحدة تعول على تراجع القدرات العسكرية الروسية مع مرور الوقت، بسبب الصعوبات التي تمثلها العقوبات الغربية، فيما ستزداد قدرات أوكرانيا بسبب المساعدات العسكرية الغربية.