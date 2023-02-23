وزيرة الخزانة الأمريكية: تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي "سلبي جدا"

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الخميس، أن العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا لها "تأثير كبير جدا" على اقتصاد موسكو.

وأضافت قبيل اجتماع لمجموعة العشرين في الهند "أرى أن عقوباتنا كان لها تأثير سلبي كبير على روسيا حتى الآن. روسيا الآن تعاني من عجز كبير في الموازنة".

ويوم الثلاثاء، قال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، إن واشنطن وحلفاءها سيعلنون عن عقوبات إضافية ضد روسيا في "الأيام المقبلة".

وأضاف أدييمو: "جزء كبير مما سنفعله باستخدام العقوبات هو ملاحقة الشبكات التي تساعد على تسهيل التحايل... لذلك سترون في الأيام المقبلة إجراءات إضافية سنتخذها ليس فقط هنا في الولايات المتحدة، وإنّما... بالتعاون والتنسيق مع حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".