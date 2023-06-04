أردوغان يعلن التشكيلة الحكومية الجديدة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي التركي في أنقرة، بعد مأدبة عشاء أقامها على شرف المشاركين في مراسم تنصيبه.
ونشرت وكالة الأناضول أسماء أعضاء الحكومة التركية الجديدة:
نائب رئيس الجمهورية: جودت يلماز
وزير الخارجية: هاكان فيدان
وزير الداخلية: علي يرلي قايا
وزير الدفاع الوطني: يشار غولر
وزير التجارة: عمر بولات
وزير الخزانة والمالية: محمد شيمشك
وزير الطاقة والموارد الطبيعية: ألب أرسلان بيرقدار
وزير النقل والبنية التحتية: عبد القادر أورال أوغلو
وزير الصحة: فخر الدين قوجة
وزير الثقافة والسياحة: محمد نوري أرصوي
وزير الشباب والرياضة: عثمان أشقين باك
وزير الصناعة والتكنولوجيا: محمد فاتح قجر
وزير الزراعة والغابات: إبراهيم يومقلي
وزير التربية الوطنية: يوسف تكين
وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي: محمد أوز حسكي
وزير العدل: يلماز تونج
وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية: ماهينور أوزدمير غوكطاش
وزير العمل والضمان الاجتماعي: وداد إشيق هان.