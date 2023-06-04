أردوغان يعلن التشكيلة الحكومية الجديدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، تشكيلة الحكومة الرئاسية الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في المجمع الرئاسي التركي في أنقرة، بعد مأدبة عشاء أقامها على شرف المشاركين في مراسم تنصيبه.

ونشرت وكالة الأناضول أسماء أعضاء الحكومة التركية الجديدة:

نائب رئيس الجمهورية: جودت يلماز

وزير الخارجية: هاكان فيدان

وزير الداخلية: علي يرلي قايا

وزير الدفاع الوطني: يشار غولر

وزير التجارة: عمر بولات