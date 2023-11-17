زيلينسكي: لقاء بايدن وشي جيد لأوكرانيا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، أنّ الاجتماع الأخير بين نظيرَيه الأمريكي جو بايدن والصيني شي جينبينغ "جيّد" لأوكرانيا.

وبعد قمّة بين بايدن وشي في كاليفورنيا ساهمت في استئناف الاتصالات العسكرية الرفيعة المستوى بين البلدين والمعلّقة منذ أكثر من عام، قال زيلينسكي لمجموعة من وسائل الإعلام بينها وكالة فرانس برس "نحن نفهم أنّ لقاءهما جيّد بالنسبة إلينا".

ولم يؤكد زيلينسكي إن كان بايدن وشي قد ناقشا الحرب في أوكرانيا، لكنّه شدّد على أنّ "الغزو الروسي" يجب أن "يُعالج بطريقة أو بأخرى" خلال المحادثات بين القوى العظمى.