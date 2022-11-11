القوات الأوكرانية تدخل خيرسون وتطالب "الفلول الروسية" بالاستسلام

قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني اليوم الجمعة إن وحدات عسكرية أوكرانية تدخل مدينة خيرسون في جنوب البلاد وطالب أي قوات روسية مازالت هناك بالاستسلام.

وقال الجهاز في بيان باللغة الروسية إن خيرسون تعود للسيطرة الأوكرانية بعد أن ظلت محتلة منذ مارس آذار وهدد "بتدمير" أي جنود روس يبدون مقاومة.

وأوضحت إدارة الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع بالبيان الصادر على تطبيق تيليجرام: "أمامكم فرصة واحدة فقط لتفادي الموت.. الاستسلام على الفور".

وضمن البيان، وهو أول تأكيد رسمي من كييف بأن قواتها دخلت خيرسون، سلامة الجنود الروس حال استسلامهم.

وقال إن القوات الروسية التي مازالت في المدينة تلقت أوامر من قياداتها بارتداء ملابس مدنية والتخفي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في وقت سابق اليوم الجمعة إنها أكملت انسحاب قواتها من خيرسون وتراجعها إلى الضفة الغربية لنهر دنيبرو. وقالت إن روسيا لم تتكبد أي خسائر في الأرواح أو المعدات خلال الانسحاب.

ولم تعلق الوزارة على التأكيدات الرسمية الأوكرانية بأن القوات الروسية في خيرسون تلقت أمرا بارتداء ملابس مدنية.