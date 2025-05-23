بمشاركة أمريكية وبريطانية.. مناورات "أطلسية" قرب الحدود الروسية

أعلنت القوات الفنلندية بدء تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا بمشاركة نحو 5000 جندي من فنلندا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وتأتي هذه التدريبات ضمن سلسلة مناورات مكثفة تشهدها البلاد بعد انضمامها إلى حلف الناتو العام الماضي.

وكما أعلنت القوات البرية الفنلندية سابقا، ستجرى مناورات "سيف كاريليا 25" تحت قيادة لواء كاريليا في منطقة كيمينلاكسو اعتبارا من اليوم 23 مايو إلى 1 يونيو المقبل، وتقع هذه المنطقة جنوب فنلندا، وهي متاخمة للحدود الروسية.

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وبحسب بيانات القوات البرية، سيشارك في المناورات أكثر من 5 آلاف جندي، بينهم عسكريون من بريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى نحو 700 قطعة عسكرية. كما ستساهم في المناورات وحدة هليكوبتر قتالية تابعة للقوات البرية البريطانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت في فنلندا مناورات برية أخرى بعنوان "ليفلي سابر 25" بمشاركة 3500 عسكري، تجري أيضا بالقرب من الحدود الروسية. فيما بدأت البحرية الفنلندية مناورات "نارو ووترز" في بحر الأرخبيل وخليج فنلندا وعلى الساحل الجنوبي للبلاد.

وكان سفير روسيا في هلسنكي بافيل كوزنيتسوف قد صرح لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن فنلندا بعد انضمامها إلى حلف الناتو في أبريل 2023 تزيد من عدد مناوراتها العسكرية، حيث تم التخطيط لعقد 115 مناورة في 2025. وأضاف الدبلوماسي أنه في 2024 استخدمت الأراضي الفنلندية لأول مرة في مناورات كبرى للحلف.