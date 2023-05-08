الجيش الأوكراني: دمرنا 35 مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إن قواتها دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا خلال الليل على أهداف مختلفة في أنحاء البلاد وعددها 35 طائرة من طراز شاهد الإيرانية الصنع.

وأضافت الهيئة في تقرير يومي: "نفذ الاتحاد الروسي (أيضا) 16 هجوما صاروخيا الليلة الماضية لا سيما على مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا".

وقالت إنه جرى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تنفيذ 61 غارة جوية و52 هجوما بواسطة أنظمة إطلاق الصواريخ الثقيلة على مواقع للقوات الأوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان.

ومضت تقول "للأسف سقط قتلى وجرحى من المدنيين وتضررت بنايات شاهقة ومنازل خاصة وغيرها من البنية التحتية المدنية".