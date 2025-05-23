ترامب يؤكد إتمام "عملية تبادل كبيرة" لأسرى بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن عملية تبادل كبيرة لأسرى "اكتملت للتو بين روسيا وأوكرانيا".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "اكتملت للتو عملية تبادل سجناء كبيرة بين روسيا وأوكرانيا، تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي هذا إلى أمرٍ مهم؟".

وكان الجانبان الروسي والأوكراني قد اتفقا خلال مباحثات في إسطنبول، على تبادل للأسرى على قادعة "ألف مقابل ألف".

وفي وقت سابق أمس قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن موسكو تلقت من كييف قائمة مضادة بالسجناء للتبادل وفقا لصيغة "1000 مقابل 1000"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء "تاس".

وأجاب بيسكوف على سؤال فيما إذا كان الجانب الروسي قد تلقى قائمة مضادة من كييف: "نعم، لقد تلقيناها الآن بالفعل".