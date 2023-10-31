اليابان.. احتجاز رهائن داخل مكتب بريد في طوكيو

يحتجز شخص، يُشتبه في أنه مسلّح، عددًا غير معروف من الرهائن داخل مكتب للبريد في اليابان، وفق ما أعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء.

وقالت سلطات مدينة وارابي على موقعها على الإنترنت: "عند نحو الساعة الـ14,15 اليوم (الثلاثاء)، احتجز شخص رهائن في مكتب للبريد في منطقة تشوأو 5-تشوم التابعة لمدينة وارابي.. يحمل المهاجم ما يبدو أنه مسدّس".

وأظهرت صور تداولتها قنوات تلفزيونية الرجل داخل مكتب البريد مرتديا قبعة بيسبول وسترة بيضاء تحت معطف غامق اللون، بينما بدا أن مسدّسا كان معلّقا على حبل حول رقبته.

يأتي ذلك فيما تحقق الشرطة في حادث إطلاق نار وقع في المنطقة ذاتها في وقت سابق من اليوم إذ أصيب شخصان بجروح طفيفة في ذلك الحادث من دون أن تتضح كيفية إصابتهما.