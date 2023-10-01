3 سفن محملة ببضائع تغادر موانئ أوكرانية على البحر الأسود

أظهرت قاعدة بيانات موقع "مارين ترافيك"، لرصد حركة الملاحة، مغادرة ثلاث سفن من موانئ أوكرانية على البحر الأسود الأحد بعد التحميل وهي الأحدث التي تبحر منذ إنشاء كييف "ممرًّا إنسانيًّا" مؤقتًا عقب انسحاب روسيا من اتفاق سمح بالمرور الآمن للصادرات الأوكرانية.

وقال نائب رئيس وزراء أوكرانيا أولكسندر كوبراكوف الشهر الماضي إن ثلاث سفن كانت في طريقها إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لنقل المزيد من صادرات الأغذية والصلب.

وكان من المقرر أن تقوم ناقلات البضائع العملاقة أزارا وينج هاو 01 وإينيدا بنقل 127 ألف طن من المنتجات الزراعية وخام الحديد إلى الصين ومصر وإسبانيا.