الانتخابات الأمريكية.. "التزييف العميق" يثير مخاوف من التضليل

تزييف سابق

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم، إن عملاء يعملون لصالح الحكومتين الصينية والإيرانية أعدّوا محتوى مزيفًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، كجزء من حملة للتأثير على الناخبين الأمريكيين في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية لعام 2020.

ولم ينشر العملاء الصينيون والإيرانيون مطلقًا الصوت أو الفيديو المزيف علنًا، لكن المعلومات الاستخبارية التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، توضح المخاوف التي كانت لدى المسؤولين الأمريكيين قبل 4 أعوام، بشأن استعداد القوى الأجنبية لتضخيم المعلومات الكاذبة حول عملية التصويت، وفق "سي إن إن".

ونقلت الشبكة الأمريكية في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عن مصدر قوله، إن وكالة الأمن القومي جمعت المعلومات الاستخبارية التي أعطت المسؤولين الأمريكيين نظرة ثاقبة حول قدرات الصين وإيران في إنتاج التزييف العميق.

ومن غير الواضح ما الذي تم تصويره في التزييف العميق الذي أعدّه العملاء الصينيون والإيرانيون، في العام 2020، وفقًا للمصدر، أو لماذا لم يتم نشره في نهاية المطاف خلال تلك الانتخابات.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر على عدم وجود أي دليل على التنسيق بين البلدين، قال مسؤول أمريكي كبير سابق، إن التزييف العميق لم يعجب بعض المسؤولين الأمريكيين الذين راجعوا المعلومات الاستخبارية، معتقدين أنه أظهر أن الصين وإيران تفتقران إلى القدرة على نشر التزييف العميق بطريقة من شأنها أن تؤثر بشكل خطير على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتابع المسؤول الكبير بالقول لـ"سي إن إن": "أولًا: يجب أن تكون التكنولوجيا جيدة، لا أعتقد أن الأمر كان جيدًا.. ثانيًا: يجب أن تكون لديك الرغبة في المخاطرة".