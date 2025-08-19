الأرض جزء من الحوار.. روبيو يدعو روسيا وأوكرانيا لتقديم تنازلات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، إن على أوكرانيا وروسيا "تقديم بعض التنازلات"، وإن "الأرض بالطبع" ستكون جزءًا من الحوار.

في معرض حديثه عن اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقادة الاتحاد الأوروبي، قال روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "في جوهر الأمر، عليهم أن يؤمنوا بأنه في نهاية هذه الحرب، سيكونون في وضع لا يسمح لهم بالتعرض للغزو مرة أخرى. أعتقد أن هذا صحيح أيضًا، وأعتقد أنه منطق سليم، ولا أعرف لماذا يصعب على الكثير من الناس فهمه".

وأضاف: "في أي مفاوضات لإنهاء حرب، أو أي صراع، سيتطلب الأمر من كلا الجانبين أن يلتقيا، وأن يقدما أيضًا التنازلات وسيتعين على كل جانب تقديم بعض التنازلات، ومن الواضح أن الأرض، أو تحديد حدود تلك الحرب، أو تحديد نقطة توقفها، ستكون جزءًا من تلك المحادثات".

وأكد زيلينسكي مرارًا وتكرارًا أنه غير مستعد للتنازل عن الأراضي الأوكرانية كجزء من مفاوضات إنهاء الحرب.

وقال في رسالة عبر تليغرام الأسبوع الماضي، بعد أن أعلن ترامب أن تبادل الأراضي سيكون ضمن أي اتفاق سلام محتمل: "لن يتنازل الأوكرانيون عن أراضيهم للمحتل".