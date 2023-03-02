لافروف: دول الغرب حولت أعمال مجموعة العشرين لـ"مهزلة"

وأضاف لافروف، خلال كلمة أمام اجتماع مجموعة الدول العشرين في نيودلهي: "أود أن أعتذر للرئاسة الهندية والزملاء من دول جنوبي الكرة الأرضية عن السلوك غير اللائق لعدد من الوفود الغربية، الذين حولوا العمل في أجندة مجموعة العشرين إلى مهزلة؛ في محاولة لإلقاء مسؤوليتهم عن الإخفاقات في السياسة الاقتصادية على الآخرين؛ وفي المقام الأول روسيا"، وفقا لـ"سبوتنيك".

وأكد لافروف أن مجموعة العشرين لن تصدر بيانًا مشتركًا في ختام اجتماعها الوزاري وستصدر الهند المضيفة بدلاً من ذلك ملخصًا، ملقيًا باللوم على الغرب.

وأضاف للصحافيين بعد المحادثات في نيودلهي: "تم تعطيل إصدار الإعلان وسيصدر وصف لنتيجة المناقشات في الملخص الذي ستتلوه الرئاسة الهندية".

ومجموعة العشرين منتدى رسمي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي، ويمثل 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية وثلثي سكان العالم.