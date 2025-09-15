"عفا عليها الزمن".. كوريا الشمالية ترفض مزاعم أمريكا حول السلاح النووي

قالت بعثة كوريا الشمالية الدائمة لدى الأمم المتحدة إن موقف البلاد كدولة حائزة للأسلحة النووية لا رجعة فيه، مستنكرة المزاعم الأمريكية "التي عفا عليها الزمن" لنزع السلاح النووي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن بعثة كوريا الشمالية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في فيينا، أكدت أن "موقف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة حائزة للأسلحة النووية، الذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، أصبح لا رجعة فيه".

وفي حين انتقدت بيونغ يانغ مساعي الولايات المتحدة لنزع السلاح النووي ووصفتها بأنها "عمل استفزازي" للتدخل في شؤونها الداخلية، فإنها دافعت عن أسلحتها النووية باعتبارها "خيارًا حتميًا" للدفاع عن البلاد ضد التهديدات النووية الأمريكية.